Россияне начали пить больше алкоголя после перехода на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/323a55b0-8d64-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2–3%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2–3%, и оно достаточно равномерно, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что алкоголь при лечении коронавирусной инфекции не помогает, даже наоборот, поскольку ослабляет иммунитет. Более того, у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он ещё и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются.

Как писал NEWS.ru, британцы на карантине стали покупать на треть больше алкоголя.

Отмечается, что карантинные меры не позволяют британцам ходить в пабы, но это не останавливает жителей королевства от употребления алкоголя. Магазины спиртных напитков — среди тех, что остались открыты для посетителей в период пандемии коронавируса.