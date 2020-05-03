Россияне начали пить больше алкоголя после перехода на самоизоляцию

Потребление алкоголя за время действия самоизоляции в России увеличилось на 2–3%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2–3%, и оно достаточно равномерно, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что алкоголь при лечении коронавирусной инфекции не помогает, даже наоборот, поскольку ослабляет иммунитет. Более того, у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он ещё и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются.
Как писал NEWS.ru, британцы на карантине стали покупать на треть больше алкоголя.
Отмечается, что карантинные меры не позволяют британцам ходить в пабы, но это не останавливает жителей королевства от употребления алкоголя. Магазины спиртных напитков — среди тех, что остались открыты для посетителей в период пандемии коронавируса.
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