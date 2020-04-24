Британцы на карантине стали покупать на треть больше алкоголя

Карантинные меры не позволяют британцам ходить в пабы, но это не останавливает жителей королевства от употребления алкоголя. Магазины спиртных напитков — среди тех, что остались открыты для посетителей в период пандемии коронавируса, и продажи в них в марте выросли почти на треть.
Это самый большой рост продаж алкоголя за месяц с момента начала ведения статистики в 1988 году,
Как писал NEWS.ru, салоны красоты и парикмахерские в Британии могут остаться закрытыми ещё в течение полугода. Консультирующие правительство специалисты не считают, что работа с клиентами в период пандемии коронавируса может проходить безопасно.
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