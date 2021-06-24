Мурашко рассказал, как избежать проблем со здоровьем в жару

В период жаркой погоды следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Во время жары нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем со здоровьем. Необходимо пить больше обычной воды, откажитесь от сладких газированных напитков, напитков, содержащих кофеин, — сказал он.

По его словам, в жару нельзя употреблять алкоголь, так как он нагружает сердечно-сосудистую систему, нарушает ритм сердца и способствует обезвоживанию организма. Кроме того, не следует переедать.

Глава Минздрава отметил, что в такую погоду одежда должна быть лёгкой и удобной. Человеку лучше сократить время нахождения под открытым солнцем. Если человек чувствует головокружение, слабость или тошноту, следует как можно скорее переместиться в прохладное место, отдохнуть и выпить воды. Если это не помогло, нужно вызвать врача.

Мурашко отметил, что в жару в организме происходят изменения, которые способствуют обострению заболеваний.

Особенно уязвимы пациенты с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в выходные погода в Москве постепенно начнёт меняться, а к 29 июня жара спадёт. Температура в Москве третий день подряд бьёт новые рекорды. 24 июня воздух прогрелся до максимальных значений для этого дня. Днём ранее температура в городе поднялась до +34,7 градуса и достигла абсолютного максимума для июня.