Мурашко раскрыл основные направления борьбы с COVID в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко раскрыл основные направления борьбы с коронавирусом в России. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Глава Минздрава отметил, что принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. Он сообщил, что по всей стране в общей сложности развернуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов. Их пропускная способность была сильно увеличена.

Первым компонентом вакцинировались уже более 35 миллионов жителей России, — отметил министр.

Кроме того, в стране расширен также и коечный фонд для оказания помощи больным коронавирусом. На текущий день развёрнуто больше 235 тысяч коек, заметил Мурашко.

Также в некоторых регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, уже началась диспансеризация. Приоритет отдаётся людям, перенёсшим коронавирус, россиянам с хроническими заболеваниями и тем, кто не обращался за помощью к медикам в последние два года.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавируса, многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии».