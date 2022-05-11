Мурашко предупредил, что коронавирус никуда не ушёл из России

Работа госпиталя для пациентов с Covid-19 / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коронавирусная инфекция из России не ушла полностью, сейчас на лечении всё ещё находятся более 100 тысяч заразившихся, сообщил на открытии всероссийского форума «Здоровье нации — основа просвещения России» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, перед летними каникулами необходимо провести вакцинацию детей, чтобы не допустить вспышек заболеваемости.

Сегодня <...> коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют, — сказал министр.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Она уже фиксируется в крупных городах страны, но не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». При этом Крючков допустил, что россияне могут сейчас не заметить всплески COVID-19 по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России, однако осенью возможен куда более масштабный всплеск заболеваемости.

До этого граждан предупредили, что нельзя исключать нового всплеска заболеваемости коронавирусом в России, однако шансы его появления пока невелики, так как в стране сформировался коллективный иммунитет. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетёсов, напомнив, что многие россияне бессимптомно переболели «омикроном», а значит, у них выработались антитела.