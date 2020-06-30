Мурашко подтвердил готовность новых региональных медцентров Минобороны

https://static.news.ru/photo/b9a9a9a8-bae9-11ea-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Готовность региональных медицинских центров, построенных Минобороны РФ, к приёму пациентов подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе состоявшейся видеоконференции по случаю открытия медучреждений.

Конечно же они готовы к оказанию медицинской помощи, — отметил в ходе видеоконференции Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Так, Минобороны РФ успешно завершило строительство четырёх медицинских центров для лечения пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 и других болезней в Воронеже и Дагестане.

Своевременное прохождение лечения от коронавирусной инфекции позволило выздороветь 43 российским военнослужащим за прошедшие сутки, 29 июня. Согласно последним данным Минобороны, более 19,3 тысячи военных России сняты с медицинского наблюдения по COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джонса Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803 человека. Выписались из стационаров 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случая COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 647,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции за это время стали 9,3 тысячи человек, выздоровели — 412,6 тысячи.

За последние сутки в РФ выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. При этом из больниц были выписаны свыше 9 тысяч выздоровевших пациентов. Скончались за последние 24 часа 154 человека.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19. Всего коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 10,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным ВОЗ, Россия идёт хорошим путём по снижению заболеваемости COVID-19.