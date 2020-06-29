В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных

https://static.news.ru/photo/bb2b8a9c-ba41-11ea-a1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mil

Своевременное прохождение лечения от коронавирусной инфекции позволило выздороветь 43 российским военнослужащим за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 6403, — говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.

Согласно данным Минобороны, более 19,3 тысяч военных России сняты с медицинского наблюдения по COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803 человека. Выписались из стационаров 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случая COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в двух регионах России за сутки не выявили заразившихся коронавирусом.