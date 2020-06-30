ВОЗ: Россия идёт хорошим путём по снижению заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/c34721f6-bae0-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России на протяжении нескольких недель снижается количество случаев заражения коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она отметила, что важно сохранить такую динамику.

Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения [в РФ]. Россия идёт хорошим путём, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ предупредила, что ситуация может измениться к худшему, поэтому «надо быть очень внимательными».

Согласно последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 647,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции за это время стали 9,3 тысячи человек, выздоровели — 412,6 тысячи.

За последние сутки в РФ выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. При этом из больниц были выписаны свыше 9 тысяч выздоровевших пациентов. Скончались за последние 24 часа 154 человека.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (свыше 2,5 млн заболевших) и Бразилия (более 1 млн заразившихся). Всего коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 10,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов назвал неизбежной вторую волну коронавируса. По его словам, ожидать роста заболеваемости следует осенью.