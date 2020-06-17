Эксперт Роспотребнадзора: второй волны коронавируса не избежать

https://static.news.ru/photo/e7f03cbe-b0ad-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторую волну коронавируса в России следует ожидать предстоящей осенью. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Человечество должно выработать коллективный иммунитет, понятно, что этой осенью второй волны нам не избежать однозначно, — сказал он в эфире телеканала «Доктор».

Эксперт пояснил, что в первый эпидемический процесс был вовлечён небольшой процент населения. Иммунитет выработался только у 23–25%. Остальная часть населения попадёт под вторую волну инфекции.

Горелов также прокомментировал вспышку коронавируса в Пекине. По его словам, в данном случае речь о второй волне не идёт, поскольку масштабы распространения инфекции малы по сравнению с первым разом.

Вспышка COVID-19 на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» произошла на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство из них — работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти Пекина временно закрыли несколько важных коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска, а все жилые районы города перевели на военное положение.

Ранее NEWS.ru писал, что о второй волне COVID-19 осенью предупредил академик РАЕН, профессор Анатолий Альтштейн. Он отметил, что вирус «никуда не денется». Его распространение может снизиться до минимальных показателей, но новые вспышки всё равно будут, пока не появится вакцина.

В России, согласно последним данным, выявлено 553,3 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели 304,3 тысячи заболевших. Скончались 7,4 тысячи человек.

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 8 млн человек. Жертвами инфекции стали 443,7 тысячи человек, выздоровели более 3,9 млн.