Мурашко оценил ситуацию с местами для пациентов с COVID-19 в больницах

https://static.news.ru/photo/93808f24-04b5-11eb-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сегодня в стране достаточно коечного фонда для больных коронавирусом.

Сегодня в стране достаточно конечного фонда, — отметил Мурашко.

Он призвал россиян соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски и перчатки, передаёт РИА Новости.

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.

Как писал NEWS.ru, главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета». Медик добавил, что по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России.