Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины

К настоящему времени первый компонент вакцины от коронавируса получили около 30 млн жителей России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также отметил , что наиболее высокие темпы вакцинации демонстрируют Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сможет претендовать на звание передового государства в борьбе с коронавирусом, если будет привито всё её население.

В Кремле её поддержали, но назвали такую задачу трудновыполнимой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть россиян относятся к числу антипрививочников и ковид-диссидентов. Именно из-за них будет сложно достичь полной вакцинации. При этом он добавил, что власти будут стремиться к тому, чтобы в России было привито подавляющее большинство жителей.