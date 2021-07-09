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Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины

13:22, 09 июля 2021
Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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К настоящему времени первый компонент вакцины от коронавируса получили около 30 млн жителей России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что наиболее высокие темпы вакцинации демонстрируют Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сможет претендовать на звание передового государства в борьбе с коронавирусом, если будет привито всё её население.

В Кремле её поддержали, но назвали такую задачу трудновыполнимой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть россиян относятся к числу антипрививочников и ковид-диссидентов. Именно из-за них будет сложно достичь полной вакцинации. При этом он добавил, что власти будут стремиться к тому, чтобы в России было привито подавляющее большинство жителей.

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