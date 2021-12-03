Мурашко: людям со слабым иммунитетом придётся чаще вакцинироваться

Пациентам с ослабленным иммунитетом может понадобиться более частое проведение вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на полях международного форума гражданского участия «Мы вместе». Его слова передаёт ТАСС.

Для пациентов, которые имеют иммуносупрессивное состояние, возможно, потребуется и более частое применение [вакцины], бустирование, — заявил он.

Мурашко добавил, что медицинские отводы к вакцинации от новой CОVID-19 будут основываться на инструкциях к вaкцинным препаратам. В первую очередь их получат лица с аллергией и с oстрыми инфекционными заболеваниями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года в связи с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. Аналитики зафиксировали формирование стойкого иммунитета к инфекции у тех, кто перенёс заболевание, а также незначительное количество повторных заражений.

Позже помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что решения о продлении сертификатов переболевших коронавирусом на срок до года приняты, идёт продление оформленных ранее документов.