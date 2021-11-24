Голикова предложила продлить сертификат переболевшим COVID-19

Действие сертификата для переболевших коронавирусом должно быть продлено с шести месяцев до года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что документы, подтверждающие факт перенесённой инфекции, будут продлены при одобрении главой государства. Ранее такую возможность обсуждали в Минздраве.

Мы совместно с нашими учёными, экспертами в области иммунизации, с учётом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесённой болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода, — сказала Голикова.

По её словам, возможность данной меры связана с тем, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. Вице-премьер добавила, что это решение может быть реализовано в случае одобрения президентом.

Ранее стало известно, что в Минздраве рассматривают вопрос продления срока действия сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года. Это связано с формированием стойкого иммунитета к инфекции у тех, кто уже перенёс заболевание. Анализ данных показал, что в России незначительное число повторных заражений коронавирусом, заявил источник в ведомстве.

15 ноября в Госдуме сообщили, что QR-код о перенесённой инфекции могут получить и бессимптомно переболевшие коронавирусом. Для этого они должны предоставить положительный ПЦР-тест, сделанный в момент заболевания.