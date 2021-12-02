Минздрав начал оформлять годичные ковид-сертификаты для переболевших

Решения о продлении сертификатов переболевших коронавирусом на срок до года приняты, идёт продление оформленных ранее документов. Все новые сертификаты о перенесённом заболевании уже сейчас оформляются сроком на год. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты, — заявил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года в связи с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. С такой инициативой она выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров. Глава государства поддержал эту инициативу.

Аналитики зафиксировали формирование стойкого иммунитета к инфекции у тех, кто перенёс заболевание, а также незначительное количество повторных заражений. О грядущем продлении срока действия сертификатов заявил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новация коснётся всех переболевших в течение последнего года.