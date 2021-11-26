Мурашко подтвердил будущий годичный срок сертификата переболевшего ковидом

Сертификат переболевшего коронавирусом будет действовать один год с момента выздоровления. Соответствующие документы уже готовятся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. <...> Один год с момента выздоровления, — подтвердил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года в связи с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. С такой инициативой она выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров. Глава государства поддержал эту инициативу.

Как ранее заявил источник в Минздраве, аналитики зафиксировали формирование стойкого иммунитета к инфекции у тех, кто перенёс заболевание, а также незначительное количество повторных заражений.

15 ноября в Госдуме сообщили, что QR-код о перенесённой инфекции смогут получить и бессимптомно переболевшие коронавирусом. Для этого они должны будут предоставить положительный ПЦР-тест, сделанный в момент заболевания.