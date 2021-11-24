Путин поддержал идею продления сертификата переболевшим COVID-19

Президент России Владимир Путин высказался за инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении сертификата, подтверждающего перенесённую коронавирусную инфекцию, с шести месяцев до года. Такой ответ глава государства дал после доклада вице-премьера, в котором содержалось данное предложение. Инициатива связана с низким уровнем повторных заражений COVID-19 в России.

Так и будем делать, — сказал Путин в ответ на доклад Голиковой в ходе совещания президента с правительством.

Ранее сообщалось, что вице-премьер предложила продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года в связи с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. Она добавила, что данная мера будет реализована после одобрения президентом.

Ранее о рассмотрении данного вопроса заявил источник в Минздраве. По его словам, аналитики зафиксировали формирование стойкого иммунитета к инфекции у тех, кто перенёс заболевание, а также незначительное количество повторных заражений.

15 ноября в Госдуме сообщили, что QR-код о перенесённой инфекции могут получить и бессимптомно переболевшие коронавирусом. Для этого они должны предоставить положительный ПЦР-тест, сделанный в момент заболевания.