Мука в творожном печенье — прошлый век! Теперь добавляю манку. Треугольники получаются нежнее и тают во рту

Эти творожные треугольники с манкой — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое заставляет забыть о традиционной муке навсегда. Их необычность в том, что манка впитывает влагу творога и масла, создавая невесомую, рассыпчатую текстуру, которая буквально тает во рту, оставляя нежное сливочное послевкусие. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные треугольнички с хрустящей сахарной корочкой снаружи и мягкой, чуть влажной сердцевиной внутри, которая напоминает нежнейшее суфле. Аромат ванили и сливочного масла собирает всю семью на кухне еще до того, как печенье успеет остыть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 100 г сливочного масла комнатной температуры, 150 г манной крупы, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара для теста, 4–5 ст. л. сахара для обсыпки, щепотка соли и ванилин. Творог тщательно разомните вилкой с мягким маслом и яйцом до однородной кремообразной массы. Добавьте соль, ванилин и манную крупу. Замесите мягкое, слегка липковатое тесто. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут — манка должна набухнуть. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5–7 мм, нарежьте на квадраты или треугольники. Каждый кусочек обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до красивого золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими — они одинаково хороши!

