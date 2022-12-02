«Может начинать ждать повестку»: юрист о российском гражданстве Сноудена Юрист Воробьев: Сноудена могут мобилизовать в России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

После получения российского паспорта бывший работник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден может попасть под мобилизацию, предположил юрист Василий Воробьев в разговоре с NEWS.ru. Он может быть полезен ВС РФ из-за навыков IT-специалиста, но имеет возможность устроиться в компанию или государственный орган, предоставляющий своим сотрудникам бронь.

Повестка может прийти каждому гражданину Российской Федерации, подпадающему под требования Министерства обороны. Правда, не совсем понятно, какую ценность для МО Сноуден имеет сам по себе. Но он неплохой IT-специалист и вполне может быть задействован на данном направлении. <...> Без всяких сомнений, Сноуден как гражданин РФ в случае объявления мобилизации может смело начинать ждать повестку в военкомат, — заявил Воробьев.

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена подтвердил, что его клиент получил российский паспорт и принял присягу. 26 сентября президент РФ Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. Позднее стало известно, что его жена Линдси Миллс выразила желание вслед за мужем получить гражданство России. В то же время их ребенок, родившийся в РФ, получил российское гражданство по рождению.

Сам Сноуден заявил, что получение гражданства РФ окажет положительное и стабильное влияние на его семью. Подписчики экс-агента АНБ пожелали ему счастливой жизни в России и отметили, что он «заслужил каждую минуту счастья».

Бывший гражданин США и по совместительству экс-сотрудник ЦРУ, а также АНБ инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.