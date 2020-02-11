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В Москве зоозащитники пытаются пристроить несколько десятков кошек, которые расплодились в квартире сердобольной москвички. Всё началось с одной беременной самки, в настоящее время у женщины живут 140 хвостатых питомцев.

Помимо кошек в квартире проживает сожитель женщины. Москвичка хоть и работает, но периодически злоупотребляет спиртными напитками. Денег на корм животным и их стерилизацию не хватает.

Благодаря волонтёрам удалось кастрировать всех котов кроме одного, которого хозяйка, вероятно, спрятала. Сейчас вновь появились маленькие котята и несколько кошек ходят беременные. На данный момент в квартире осталось около 80 кошек и котов, остальных удалось пристроить, пишет Life.ru.

Коты все чистые, инфекции там нет — это уже огромный плюс. Однако, если нет еды, коты едят котят. Они все очень ласковые, идеальные коты, но, когда уезжают оттуда, наесться они не могут — они постоянно голодные, — рассказала зоозащитница Анастасия Соловьёва.

Для помощи с пристройством котов добровольцы организовали фонд помощи в группе «Многокошек!» в социальной сети «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо.