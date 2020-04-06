Москвичку ранило разорвавшимися в микроволновке яйцами

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине, получившей серьёзные ожоги на кухне во время разогревания яиц в микроволновой печи.
Жительница Москвы решила сварить яйца необычным способом — не на кухонной плите, а в микроволновой печи в ёмкости с водой. При попытке достать их ложкой яйца взорвались, а горячее содержимое и осколки от скорлупы вонзились в лицо, шею и руки.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана первая помощь. Врачи диагностировали у москвички сильные ожоги. Чтобы восстановить кожные покровы, хирургам потребовалось три недели. После лечения у пациентки не осталось грубых косметических дефектов,
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестная женщина напала на посетительницу аптеки в Санкт-Петербурге. Она вылила на голову пострадавшей едкую жидкость. В результате на глазах у неё появились ожоги. Врачи оказали пострадавшей экстренную помощь и отправили домой для лечения.
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