Москвичку ранило разорвавшимися в микроволновке яйцами

https://static.news.ru/photo/030d2f2c-7821-11ea-982e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине, получившей серьёзные ожоги на кухне во время разогревания яиц в микроволновой печи.

Жительница Москвы решила сварить яйца необычным способом — не на кухонной плите, а в микроволновой печи в ёмкости с водой. При попытке достать их ложкой яйца взорвались, а горячее содержимое и осколки от скорлупы вонзились в лицо, шею и руки.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана первая помощь. Врачи диагностировали у москвички сильные ожоги. Чтобы восстановить кожные покровы, хирургам потребовалось три недели. После лечения у пациентки не осталось грубых косметических дефектов, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестная женщина напала на посетительницу аптеки в Санкт-Петербурге. Она вылила на голову пострадавшей едкую жидкость. В результате на глазах у неё появились ожоги. Врачи оказали пострадавшей экстренную помощь и отправили домой для лечения.