https://static.news.ru/photo/21241860-e8e6-11e9-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Москвы Алёна Попова подала в суд на столичную мэрию, усомнившись в законности применения в городской системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц.

Иск подан в Савёловский суд. Основанием для него послужил штраф, который был назначен Поповой за одиночный пикет у здания Госдумы весной 2018 года.

Тогда в ходе рассмотрения дела Тверским судом столицы были изучены записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. Она полагает, что в отношении неё была применена технология распознавания лиц, и отмечает, что закон допускает её использование только с письменного согласия человека.

Применение данной технологии по умолчанию и в режиме реального времени, по словам истицы, незаконно, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что в Самарской области началось тестирование системы распознавания лиц в школах. До конца 2019 года камеры видеонаблюдения будут установлены в 145 образовательных учреждениях.