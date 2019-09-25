Власти Самарской области начали тестирование системы распознавания лиц в местных школах.
Камеры видеонаблюдения с новыми возможностями до конца 2019 года установят в 145 учебных заведениях, передаёт
Также 300 образовательных учреждений получат механизмы, автоматически сигнализирующие о пожарах, а 700 — кнопки для вызова полиции.
Ранее News.ru писал, что пассажиры столичной подземки впервые получили возможность оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Первой услугу проверит фокус-группа на станции «Сухаревская».