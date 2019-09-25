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Состояние избитой в Ингушетии девочки постепенно стабилизируется. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль. По его словам, несмотря на то, что явные улучшения налицо, медикам ещё предстоит решить кое-какие проблемы.

Она постепенно стабилизируется, но ещё не до конца, ещё нужно время. Есть улучшение, но проблемы ещё остаются. Периодически делаем медицинские перевязки, лечим, — заявил он АГН «Москва». Ранее во избежание...