Москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов

Возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку журналистов, которых власти объявили СМИ-иноагентами. Об этом пишет Sota.

В акции приняли участие журналист Иван Горохов с плакатом «Свободная журналистка, а не вот это вот всё», его коллега Антон Сергиенко с плакатом «Будет ласковый дождь», кандидат в Госдуму Марина Литвинович с плакатом «Снова путч», а также сотрудница СМИ Ирина Баблоян с плакатом «Сами вы иноагенты».

Силовики задержали Горохова, однако не стали уводить его в автозак, ограничившись предупреждением о возможном штрафе. Кроме того, полиция задержала журналистку The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста «Норм» Дарью Черкудинову, объяснив это отсутствием между ними необходимой дистанции в 50 метров. У других участников полицейские просто переписывали паспортные данные.

Акция началась из-за решения Минюста признать иностранным агентом телеканал «Дождь» и расследовательское медиа «Важные истории». За последнее время иноагентами были признаны издания «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (прекратило работу после внесения в список), The Insider, а также многие журналисты.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков, уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.