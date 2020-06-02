Москвичи не стали гулять в парках несмотря на разрешение Собянина

https://static.news.ru/photo/a30c3880-a4d4-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные парки остались практически пусты, несмотря на то, что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил прогулки по расписанию.

Согласно карте прогулок, размещённой на сайте городской администрации, все открытые для посещения общественные пространства отмечены зелёным цветом. Это означает, что на их территорию можно попасть беспрепятственно.

Оранжевым или красным цветами (рекомендация перенести посещение или закрытие парка из-за большого скопления людей) не отмечена ни одна территория.

Открыты для посещения такие популярные пространства как Лосиный остров, Воробьёвы горы, парк Горького, Сокольники и ВДНХ. При этом Тимирязевский парк, Зарядье, Кремль, Александровский сад, Аптекарский огород, зоопарк и ряд других территорий остаются закрытыми.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня территория ВДНХ в Москве открылась для прогулок и занятий спортом. Павильон № 75 будет законсервирован до октября из-за размещённого в нём временного госпиталя для больных коронавирусом. Посетители выставки под открытым небом обязаны соблюдать социальную дистанцию, гулять только в перчатках и масках. Загруженность территории контролируется при помощи приложения «Помощник Москвы».