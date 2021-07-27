Москвичей предупредили о надвигающихся дождях

Кратковременные дожди ожидаются в столице 28 июля. Об этом журналистам телеканала «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В среду, 28 июля, погода будет облачная, местами пройдут кратковременные дожди. В среднем выпадет до семи миллиметров осадков, — поделилась она.

При этом осадки ожидаются не на всей территории города. Первыми под атмосферным фронтом окажутся запад и северо-запад Московского региона, где воздух охладится до 24–26 градусов. На востоке при этом сохранится до 29 градусов.

Она отметила, что в Россию приходит атлантический циклон, из-за которого падает температура. Однако не стоит опасаться серьёзных затоплений, как это произошло в Европе, так как над Россией будет другой циклон.

Циклоны живут непродолжительное время. Они всё время формируются над Атлантикой. И один из таких циклонов, который будет располагаться центром над Ботническим заливом, потом над Ленинградской областью, принесёт нам изменения в погоде, — добавила она.

Погода в ближайшие пять дней будет больше соответствовать июлю. Температура не превысит 28 градусов, а местами ожидаются кратковременные дожди. При этом воздух всё равно будет на два-три градуса теплее климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Дальнем Востоке и Северном Кавказе ожидается опасная погода. Из-за обильных осадков возможен подъём уровня воды в реках.

Синоптик Александр Шувалов, в свою очередь, предупредил, что циклон «Дирк», затопивший Западную Европу, заденет и территорию России.