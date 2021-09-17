Москвичей предупредили о надвигающемся суперливне

На Москву надвигается мощный дождевой фронт, который синоптики уже окрестили суперливнем. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков. Подобную аномальную погоду предрёк жителям столицы специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

По его словам, в понедельник, 20 сентября, в Москве может выпасть от 16 до 21 миллиметра осадков. Столько в Москве не фиксировали на протяжении целых 73 лет. Такие дожди были в российской столице в 1948, 1952 и 1959 годах. При этом осадков всё равно выпало меньше, отметил Тишковец.

Осадки будут сопровождаться промозглым ветром, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей России ожидает резкое похолодание, причиной которого стал антициклон в европейской части страны. Отклонения от климатической нормы сентября составят от двух до пяти градусов. По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание ощутят на себе жители Средней и Нижней Волги, а также Урала.