Москвичам рассказали, когда придёт конец дождливой погоде

https://static.news.ru/photo/a2a496f2-bfaa-11eb-ac17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Москве 24», как скоро москвичам ждать окончания дождливой погоды.

По прогнозу метеоролога, в ближайшие сутки Московский регион будет находиться во власти атмосферного фронта, который принесёт кратковременные осадки. В пятницу, 28 мая, может пройти гроза, но она будет из разряда тихих.

Осадки, которые будут выражены в атмосферном фронте, наиболее вероятны после 15–17 часов. Температура при этом понизится, — отметила Позднякова.

Как сообщает синоптик, ночью грозы не ожидается, но, вероятно, выпадут 1–3 миллиметра осадков. В субботу, 29 мая, также возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 18 градусов. Такая же погода будет и в воскресенье, только к осадкам добавится ещё и облачность. Дожди прекратятся 1 июня, но будет ещё прохладно. Настоящее лето придёт в столицу только 2 июня, когда потеплеет до 22 градусов.

Первая летняя ночь будет ещё прохладной, но потом температура повысится и приблизится к климатической норме. Уже 2 июня в Москве потеплеет до 22 градусов и ночная температура составит 10–12 градусов, — заключила специалист.

Ранее представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что в ближайшие пять лет на Земле ожидается рекордно тёплый год, чьи средние температурные показатели «с 90-процентной вероятностью» превысят результаты 2016 года, занимающего первое место по количеству тепла.