Москвичам разрешат гулять только по адресу прописки

https://static.news.ru/photo/92bb4a06-a0f7-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания.

Об этом «Интерфаксу» сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если вы, имея прописку в Бирюлёво, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлёво, — цитирует агентство чиновника.

Он добавил, что полицейские не будут штрафовать человека, если он проживает не по месту прописки. Москвич может находиться на значительном удалении от своего реального места прописки.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома будет составлен свой график прогулок, он будет размещён на сайте mos.ru.