Москвичам рассказали, когда атмосферное давление в столице нормализуется

Пониженное атмосферное давление в Москве нормализуется только к грядущим выходным, 5 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, атмосферное давление будет постепенно расти всю неделю, передаёт «Москва 24».

Только к воскресенью, 5 декабря, давление вернется в норму, повысится до 745–747 миллиметров ртутного столба. Всю неделю оно будет медленно расти, дно мы уже прошли, — уточнил Тишковец.

По его словам, от пониженного атмосферного давления будут особенно страдать гипотоники, но когда оно начнёт повышаться, изменения могут болезненно воспринять уже гипертоники.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве сегодня, 30 ноября, установлен рекорд низкого атмосферного давления. По его словам, оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба, однако в течение дня будет расти.

