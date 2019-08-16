https://static.news.ru/photo/57537fb8-c0bc-11e9-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Синоптики сообщили о приходе в Москву долгожданного потепления. На следующей неделе воздух в столице прогреется до 30 градусов.

С понедельника к нам начнёт возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление, — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура ежедневно будет повышаться на 2-3 градуса. В понедельник ожидается + 21-26 градусов тепла. Во вторник столбики термометров покажут 23-28 градусов. В среду 21 августа будет ещё теплее — 25-30 градусов.

Ранее Росгидрометцентр предупредил о сильных дождях и грозах на территории столицы и Московской области 17 августа. Предупреждение действует до 21:00 субботы, писал News.ru.