Синоптики сообщили о приходе в Москву долгожданного потепления. На следующей неделе воздух в столице прогреется до 30 градусов.
С понедельника к нам начнёт возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление, — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, температура ежедневно будет повышаться на 2-3 градуса. В понедельник ожидается + 21-26 градусов тепла. Во вторник столбики термометров покажут 23-28 градусов. В среду 21 августа будет ещё теплее — 25-30 градусов.
Ранее Росгидрометцентр предупредил о сильных дождях и грозах на территории столицы и Московской области 17 августа. Предупреждение действует до 21:00 субботы, писал News.ru.