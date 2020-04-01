Москвич с коронавирусом пришёл на рентген в больницу в Лобне

https://static.news.ru/photo/ddcbc884-743f-11ea-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Житель Москвы, у которого был выявлен коронавирус, нарушил карантин и пришёл в больницу в Лобне сделать рентген, не сказав никому о диагнозе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уже потребовал наказать нарушителя. По данному факту проверку начал Следственный комитет России, передаёт портал «Медиазона» в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который не соблюдал режим самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом. Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что человек заразился коронавирусом в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал режим самоизоляции и пошёл в медицинский центр.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.