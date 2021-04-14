Москве грозит «гаражная реновация»

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Москвичам дадут возможность выбора при сносе гаражных кооперативов — взять деньги (около 150-300 тысяч) или получить машиноместо в современном многоуровневом паркинге рядом с домом. Сейчас жители столицы могут получить только деньги.

Своеобразную «гаражную реновацию» предложили провести мэру Москвы Сергею Собянину в Общественной палате России и НП «ЖКХ Контроль».

Если проект будет успешно протестирован и закреплён в столице, его могут расширить и в других крупных городах страны.

Пилотную программу нужно запустить в Москве, в случае ее успеха распространить на другие крупные города, — сказала в беседе с «Известиями» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Причиной такого решения общественники объяснили нехваткой парковочных мест во дворах и нарастанием социального напряжения. Жители города постоянно жалуются им на автовладельцев, которые «оккупируют» дворы.

5 апреля NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон, вводящий упрощённый порядок оформления права собственности на гаражи и участки, на которых они находятся. Законопроект о «гаражной амнистии» был внесён в Госдуму в декабре 2020 года. Он содержит поправки в Земельный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Документ описывает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.