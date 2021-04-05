Путин подписал закон о «гаражной амнистии»

https://static.news.ru/photo/0de40c78-961a-11eb-926d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий упрощённый порядок оформления права собственности на гаражи и участки, на которых они находятся.

Законопроект о «гаражной амнистии» был внесён в Госдуму в декабре 2020 года. Он содержит поправки в Земельный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Документ описывает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Новые правила предполагают предоставление гражданам права по одному заявлению оформить право собственности на участки в муниципальной или федеральной собственности. Для объектов, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса 30 декабря 2004 года будет действовать упрощённый порядок выделения участков.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что благодаря законопроекту граждане в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, смогут бесплатно получать в собственность государственные и муниципальные участки земли, на которых стоят их гаражи. По словам спикера, принятие закона позитивным образом коснётся более 3,5 млн россиян, писал NEWS.ru.