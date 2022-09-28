Московский вуз отказался выдавать нужные для отсрочки призыва справки МИРЭА отказался выдавать справки в бумажном виде, необходимые для оформления отсрочки

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Российский технологический университет (МИРЭА) отказывается выдавать студентам необходимые для получения отсрочки справки в бумажном виде, передает «360». Мать одного из первокурсников рассказала, что учебное заведение выдает справки только в электронном виде, при этом военкоматы Подмосковья не принимают их, поскольку документооборот там ведут только в бумажном виде. Известно, что руководство вуза осведомлено об этом.

Ребята в МИРЭА сталкиваются с этой проблемой из года в год. Я обратилась с письменным заявлением в Военный комиссариат по Московской области и отправила письменное обращение в военкомат по городам Королев и Мытищи. <...> У сына призывная комиссия в конце ноября, очень надеюсь, что получится оформить отсрочку в связи с обучением, — отметила собеседница издания.

Заместитель военного комиссара Московской области Дмитрий Жиглин рассказал, что руководство вуза уже не один раз предупреждали о необходимости выдавать студентам справки об отсрочке на бумаге. Несмотря на это, ситуация не изменилась. Военком посоветовал студентам сообщить в случае отказа от выдачи бумажной справки передать в комиссариат данные работника вуза, который примет такое решение.

Российская академия наук (РАН) попросит Минобрнауки и Минобороны России об освобождении аспирантов и ученых от призыва в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что РАН также будет настаивать на том, чтобы под призыв не попали кандидаты и доктора наук.

До этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову обращение, в котором призвал освободить от частичной мобилизации студентов и аспирантов частных вузов и техникумов.