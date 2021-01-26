Мособлсуд рассмотрит жалобу на задержание Навального 28 января

https://static.news.ru/photo/fa916380-5fcf-11eb-82af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Московский областной суд 28 января проверит законность задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Об этом заявила адвокат блогера Ольга Михайлова.

Наша жалоба на задержание Навального на 30 суток будет рассмотрена Мособлсудом 28 января в 14:00, — цитирует ТАСС юриста.

Михайлова добавила, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что объявить Алексея Навального, как и любого гражданина Российской Федерации, виновным может только суд, и это не прерогатива Кремля.

Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад использует Навального для дестабилизации обстановки в России. Таким образом он прокомментировал призыв украинских властей к разрыву отношений с Москвой до тех пор, пока оппозиционер не будет освобождён. Он добавил, что заявления украинских политиков соответствуют линии поведения, выработанной за рубежом, но идут во вред интересам собственного народа.

Патрушев также отметил, что Навальный неоднократно и грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. Как гражданин страны он должен быть привлечён к ответственности по её законам.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.