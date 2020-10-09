Московские власти пообещали надёжно защитить данные работников на удалёнке

https://static.news.ru/photo/fbb62bba-0a43-11eb-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заверил, что данные от работодателей о переведённых на удалёнку сотрудниках будут храниться на защищённых от утечек серверах.

В пресс-службе ДИТ рассказали «Интерфаксу», что серверы, на которые загрузят информацию о работниках, находятся на территории России. Информационные системы правительства Москвы, в которых будут обращаться личные данные, защищены в соответствии с действующими правовыми актами и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей передавать властям данные переведённых на удалёнку сотрудников, фактически является подстрекательством к нарушению закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Он подчеркнул, что информация о работающих на предприятиях людях практически всегда привязана как минимум к номеру телефона, социальной карты и другим данным, относящимся к сведениям, охраняемым законом.

Отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках, которых должно быть не менее 30%, столичных работодателей обязали еженедельно с 12 октября, писал NEWS.ru.