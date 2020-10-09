Московские власти пообещали надёжно защитить данные работников на удалёнке

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заверил, что данные от работодателей о переведённых на удалёнку сотрудниках будут храниться на защищённых от утечек серверах.
В пресс-службе ДИТ
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей передавать властям данные переведённых на удалёнку сотрудников, фактически является подстрекательством к нарушению закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Он подчеркнул, что информация о работающих на предприятиях людях практически всегда привязана как минимум к номеру телефона, социальной карты и другим данным, относящимся к сведениям, охраняемым законом.
Отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках, которых должно быть не менее 30%, столичных работодателей обязали еженедельно с 12 октября, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники