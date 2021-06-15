Кафе Gucci в центре Москвы опечатали

https://static.news.ru/photo/90f6961e-cdd6-11eb-816b-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Столичный Роспотребнадзор закрыл и опечатал бар Gucci shop & bar, расположенный в центре Москвы. Причиной стало нарушение ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом рассказала специалист-эксперт ведомства Олеся Суюсанова, передаёт АГН «Москва».

По данным Роспотребнадзора, в заведении посетители находились без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, администрация кафе не сделала разметку о минимальном расстоянии между людьми и не проверяли температуру клиентов на входе.

Это ведёт к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда, — подчеркнула Суюсанова.

За подобные нарушения заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Gucci shop & bar открыли 20 мая на Малой Бронной. Заведение стало очень популярным, у его входа образовывались очереди из желающих купить напитки в заведении. Стаканчики из-под напитков с логотипом бренда стали появляться на сайтах по перепродаже вещей. При этом бар изначально открывался всего на месяц и должен был закрыться 20 июня.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за минувшие сутки выявлено 6805 новых случаев заражения. Мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня.

Он отметил, что в последние дни в мегаполисе зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Показатели почти достигли декабрьских значений. По словам градоначальника, это связано с тем, что москвичи начали расслабляться и пренебрегать мерами профилактики.