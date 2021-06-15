«Коварная история»: Собянин сообщил о взрывном росте заражений COIVD-19

https://static.news.ru/photo/fa41e0f2-cdc6-11eb-adfb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние дни в Москве зафиксирован взрывной рост количества выявленных новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице, передаёт «Интерфакс».

По его словам, за последнее время рост числа заражений составил примерно 80%. Кроме того, на 70% выросло количество больных с тяжёлым течением, которые поступают в стационары.

[Москвичи] начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим как в Европе взлет идёт: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьёзная, а сегодня у нас подъём, причём очень большой, — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что подъём заболеваемости сейчас больше, чем в апреле-мае 2020 года и почти достиг значений декабря 2020 года. При этом Собянин выразил уверенность, что вирус удастся победить.

Кроме того, он призвал москвичей во время нерабочих дней сократить контакты, чтобы прервать цепочку заражений, а также посетить пункты вакцинации.

Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что четыре месяца врачи медучреждения принимали пациентов в обычном режиме и хотели бы так работать и дальше, однако больнице приходится перепрофилироваться на коронавирусных больных.

Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся, — добавил он.

12 июня Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.