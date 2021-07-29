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Московские власти объяснили частую замену плитки

13:27, 29 июля 2021
Московские власти объяснили частую замену плитки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Регулярное перекладывание плитки в Москве происходит из-за большого количества новых подключений к электросетям. Об этом заявил замглавы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, передаёт «Интерфакс».

Мы должны понимать, что Москва — это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. <...> Идёт развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку, — сказал он.

По словам Бирюкова, в этом преимущество плитки перед асфальтом. Если бы покрытие было асфальтовым, из-за постоянного подключения к сетям оно бы покрылось заплатками, как это было 10 лет назад.

Поэтому неправильно говорить, что мы перекладываем плитку. Это идёт развитие живой экономики города, — заключил он.

В 2019 году Бирюков говорил, что в постоянной замене плитки виноваты «бракоделы, которые её положили». По его словам, московские власти расстаются с «нерадивыми» компаниями и больше с ними не работают, а дальнейшая перекладка идёт за счёт столичной администрации.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что не может понять, зачем столичные власти каждый год перекладывают плитку.

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