Московские силовики помогут расследовать стрельбу в казанской школе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Казань. Там они будут помогать местным коллегам в расследовании дела о стрельбе в школе, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В столицу Татарстана направились сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму, Главного управления уголовного розыска и Главного управления обеспечения общественного порядка.

В МВД добавили, что, помимо прочего, оперативными сотрудниками будет оказано содействие подразделениям по делам несовершеннолетних Татарстана.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.