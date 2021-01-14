Московские вечерние пробки достигли девяти баллов

Вечерние пробки на дорогах Москвы 14 января 2021 года достигли 9 баллов. Накануне департамент транспорта мегаполиса предупредил автолюбителей об осложнениях на магистралях из-за обильного снегопада. Водителям рекомендовали предпочесть общественный транспорт.
Наибольшие затруднения наблюдаются в центре столицы. Например, на центральных набережных, на Новом Арбате, на Тверской улице и на улице Охотный Ряд,
Как сообщает столичный дептранс, на Садовом кольце столкнулись шесть машин. Это произошло в районе дома 18, строение 2, по Валовой улице. Пострадавших нет.
Накануне стало известно, что российские водители перестали слушать шансон и рок-музыку, отдав предпочтение рэпу, электронной и поп-музыке. Об этом свидетельствуют результаты исследования музыкальных вкусов соотечественников. Оказалось, что большинство россиян (89%) регулярно включают музыку в машине и слушают её большую часть пути. И лишь 3% любят ездить в тишине. Ещё 3% слушают музыкальные композиции, когда отправляются в путешествия на дальние расстояния, а 5% предпочитают аудиокниги и подкасты.
Ранее исследователи выяснили, чем россияне занимаются в автомобильных заторах. Оказалось, что водители слушают музыку, а пассажиры пользуются социальными сетями, сообщал NEWS.ru.