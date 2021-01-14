Московские вечерние пробки достигли девяти баллов

https://static.news.ru/photo/c0fa061a-5686-11eb-b757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечерние пробки на дорогах Москвы 14 января 2021 года достигли 9 баллов. Накануне департамент транспорта мегаполиса предупредил автолюбителей об осложнениях на магистралях из-за обильного снегопада. Водителям рекомендовали предпочесть общественный транспорт.

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре столицы. Например, на центральных набережных, на Новом Арбате, на Тверской улице и на улице Охотный Ряд, следует из статистики сервиса «Яндекс.Пробки». Кроме того, движение «встало» на улице Земляной Вал и на Садовой-Спасской.

Как сообщает столичный дептранс, на Садовом кольце столкнулись шесть машин. Это произошло в районе дома 18, строение 2, по Валовой улице. Пострадавших нет.

Накануне стало известно, что российские водители перестали слушать шансон и рок-музыку, отдав предпочтение рэпу, электронной и поп-музыке. Об этом свидетельствуют результаты исследования музыкальных вкусов соотечественников. Оказалось, что большинство россиян (89%) регулярно включают музыку в машине и слушают её большую часть пути. И лишь 3% любят ездить в тишине. Ещё 3% слушают музыкальные композиции, когда отправляются в путешествия на дальние расстояния, а 5% предпочитают аудиокниги и подкасты.

Ранее исследователи выяснили, чем россияне занимаются в автомобильных заторах. Оказалось, что водители слушают музыку, а пассажиры пользуются социальными сетями, сообщал NEWS.ru.