Московские полицейские передавали посторонним данные о перемещении горожан

https://static.news.ru/photo/90897efc-fe8e-11ea-8f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Москвы возбудил дело в отношении двоих полицейских. Их подозревают в незаконной передаче информации о перемещении граждан третьим лицам.

По данным следствия, патрульный ППС Бутырского района Константин Иванов попросил своего знакомого оперативника УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрия Шершнева передать ему информацию о перемещении в июле — сентябре двух женщин — Анны Кузнецовой и Надежды Соболь. Оперативник выполнил просьбу с использованием системы распознавания лиц, передал информацию, а патрульный отдал данные третьим лицам, передаёт «Коммерсант».

Дело возбуждено по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о злоупотреблении должностными полномочиями.

Предполагается, что одной из жертв стала волонтёр «Роскомсвободы» Анна Кузнецова, которая в судебном порядке потребовала запретить систему распознавания лиц. Она рассказала, что за 16 тысяч рублей купила в Интернете информацию о собственных перемещениях. Продавец сообщал, что данные получены именно из городской системы.

Большинство столичных камер видеонаблюдения оснащены технологией распознавания лиц. Они установлены в автобусах, метро и на светофорах. Система видеофиксации носит название «Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"». Специальная программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются наилучшие.

Официальное предназначение системы — задержание подозреваемых в преступлениях и отслеживание правонарушений. Однако есть признаки того, что городское видеонаблюдение давно используется для слежки за оппозиционерами.