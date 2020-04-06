Московские коммунальщики продезинфицировали подъезды жилых домов

Работники столичных коммунальных служб провели дезинфекцию подъездов всех жилых домов в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.
По его словам, в общей сложности спецсредствами были обработаны свыше 110 тысяч подъездов и около 114 тысяч лифтовых кабин.
Наряду с этим коммунальщики продезинфицировали более 25 тысяч дворовых территорий и 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства,
Ранее NEWS.ru писал, что в России провели санитарный день во всех колониях и СИЗО. Исправительные учреждения обработали специальными средствами, а также провели в них влажную уборку и кварцевание.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.
В мире насчитывается 1,27 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.
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