Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды

Столичные аэропорты вынуждены вносить изменения в график вылета самолётов. Значительное количество рейсов в четверг, 19 ноября, задержано или отменено.
Причиной этому стала плохая погода. Как
МЧС ранее информировало жителей Москвы и Подмосковья о резком ухудшении погодных условий в ночь на 19 ноября. Согласно информации ведомства, ожидалось усиление ветра до 15–20 м/с, метель, гололедица, ледяной дождь и мокрый снег. В свою очередь, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности.
Такая погода привела к проблемам и на столичных дорогах. Из-за того, что асфальт оказался покрыт ледяной коркой, утром произошло несколько аварий.
Ранее NEWS.ru писал, что Владивосток испытывает транспортный и коммунальный коллапс из-за ледяного дождя, снега и шквалистого ветра. В городе перекрыты дороги, повалены деревья, повреждены электросети. Дороги сковал сильный гололёд, ледяная корка покрыла не только асфальт, но и деревья.