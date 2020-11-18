Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/a4784640-2a31-11eb-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Столичные аэропорты вынуждены вносить изменения в график вылета самолётов. Значительное количество рейсов в четверг, 19 ноября, задержано или отменено.

Причиной этому стала плохая погода. Как следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово, по информации на 09:00 по московскому времени, отменено три рейса, задержано четыре. В Шереметьево — четыре отмены и две задержки, во Внуково два рейса задержано и столько же отменено. Помимо этого, есть задержки и отмены рейсов на прилёт.

МЧС ранее информировало жителей Москвы и Подмосковья о резком ухудшении погодных условий в ночь на 19 ноября. Согласно информации ведомства, ожидалось усиление ветра до 15–20 м/с, метель, гололедица, ледяной дождь и мокрый снег. В свою очередь, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности.

Такая погода привела к проблемам и на столичных дорогах. Из-за того, что асфальт оказался покрыт ледяной коркой, утром произошло несколько аварий.

Ранее NEWS.ru писал, что Владивосток испытывает транспортный и коммунальный коллапс из-за ледяного дождя, снега и шквалистого ветра. В городе перекрыты дороги, повалены деревья, повреждены электросети. Дороги сковал сильный гололёд, ледяная корка покрыла не только асфальт, но и деревья.