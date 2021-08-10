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Московская школьница без прав разбилась на авто

09:12, 10 августа 2021
Московская школьница без прав разбилась на авто Фото: moscowproc/t.me
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Московская школьница попала в смертельное ДТП в Новой Москве, будучи за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в районе посёлка Десёновское. Ещё три человека пострадали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Около 04:00 часов 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень, — говорится в сообщении.

В результате автомобиль перевернулся. Сама водитель погибла на месте, а троих пострадавших госпитализировали в местные медицинские учреждения.

Прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Инцидент произошёл в районе поселения Вороново в ТиНАО. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

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