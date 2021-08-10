Московская школьница без прав разбилась на авто

Московская школьница попала в смертельное ДТП в Новой Москве, будучи за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в районе посёлка Десёновское. Ещё три человека пострадали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Около 04:00 часов 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень, — говорится в сообщении.
В результате автомобиль перевернулся. Сама водитель погибла на месте, а троих пострадавших госпитализировали в местные медицинские учреждения.
Прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Инцидент произошёл в районе поселения Вороново в ТиНАО. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.