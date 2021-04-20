Московская полиция задержала пресс-секретаря Навального

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Сотрудники правоохранительных органов задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Киру Ярмыш только что задержали у подъезда её дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов! — написала в Twitter адвокат Вероника Полякова.

Ранее адвокат Владимир Воронин сообщил о задержании сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) Любови Соболь. По его словам, правоохранители «устроили» план «Перехват» и вытащили Соболь из автомобиля такси возле метро «Автозаводская».

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Планировалось, что место и время проведения акции объявят, когда по всей стране наберётся 500 тысяч желающих принять участие в протесте. Однако в результате соратники Навального не стали дожидаться достижения этого показателя, так как ситуация со здоровьем оппозиционера ухудшается, а гражданского врача к нему до сих пор не пускают. Позднее руководство российской столицы отказало организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тысяч человек на Манежной площади 21 апреля из-за действующего в Москве запрета на массовые акции.