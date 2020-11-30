Московская осень 2020 года стала самой тёплой в истории

https://static.news.ru/photo/2b7b1940-3394-11eb-8464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осень 2020 года в столице за счёт рекордного октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что регулярные метеонаблюдения ведутся 141 год — с 1879 года.

Средняя температура осени составила почти плюс 10 градусов. А вот по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор: выпало 170 мм, или 93% нормы сезона, — отметил синоптик.

Прошедший ноябрь в Москве был на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура достигала 2,3 градуса, осадков выпало 50 мм, или 86% от нормы.

По ранжиру ноябрь 2020 года вместе с 2008 годом занял четвёртое место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая выступает в качестве опорной.

«Призовые места» остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7), — добавил Тишковец в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков предупредил, что сильные морозы ожидаются в Москве в конце января и начале февраля.