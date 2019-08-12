https://static.news.ru/photo/da3b8398-bd3e-11e9-9b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, рассказал один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев.

Он опубликовал фотографию соответствующего документа в своём Facebook . В мэрии посчитали, что сроки для подачи уведомления о публичном мероприятии прошли, так как закон устанавливает десятидневный срок.

Политик отметил, что согласно действующим нормам, муниципальные депутаты могут уведомлять об акции в формате встречи с избирателями не позднее чем за пять дней до мероприятия.

Кроме того, он уже получал согласование от мэрии на митинг 17 июля по заявке, поданной за шесть дней до мероприятия.

Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций, — подчеркнул он.

Морев заключил, что городская администрация совершила ошибку. Поэтому организаторы направят официальное возражение относительно принятого решения.

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 10 августа 136 человек из числа участников несанкционированного митинга, который начался после согласованной с властями акции за допуск оппозиционных депутатов к выборам в столичную думу.