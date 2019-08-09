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Байкеры подарили президенту РФ Владимиру Путину шапку из экипировки «Ночных волков». Головной убор чёрного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой ему вручили на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит под Севастополем.

Хорошего вам вечера. Спасибо, — поблагодарил глава государства собравшихся. Зрителей шоу ждёт концерт с участием Григория Лепса и Владимира Кузьмина, Вадима Самойлова («Агата Кристи»), групп «Кипелов», «Пилот» и «Слот». Кульминацией...