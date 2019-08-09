Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала прошедший санкционированный митинг на проспекте Сахарова в Москве примером диалога власти и общества.

По её словам, такая положительная практика, когда власти гарантируют безопасность волеизъявления людей, должна стать примером для будущих отношений.

Тогда можно будет соблюсти права и максимально достигнуть компромисса противоположных интересов, — цитирует РИА Новости слова омбудсмена.

В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face, писал News.ru.

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