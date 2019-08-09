https://static.news.ru/photo/9051d16e-bb8c-11e9-ac93-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала прошедший санкционированный митинг на проспекте Сахарова в Москве примером диалога власти и общества.
По её словам, такая положительная практика, когда власти гарантируют безопасность волеизъявления людей, должна стать примером для будущих отношений.
Тогда можно будет соблюсти права и максимально достигнуть компромисса противоположных интересов, — цитирует РИА Новости слова омбудсмена.
В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face, писал News.ru.