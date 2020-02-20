https://static.news.ru/photo/84df2b34-53de-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство обязано сформулировать дифференцированный подход к должникам по ЖКХ, у которых имеются дети или инвалиды в семье. С соответствующей просьбой уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в кабмин.

Я буду формулировать рекомендации для правительства, чтобы была возможность дифференцированно подходить к должникам, в том числе малоимущим людям, — отметила Москалькова.

По её словам, к семьям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, необходимо применять другой подход. Она считает, что нужно понимать причины возникновения той или иной задолженности, давая рассрочки, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин рассмотрит идею запрета на комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.